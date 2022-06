Lula registra 41,4% das intenções de voto, contra 35,3% de Jair Bolsonaro, diz pesquisa

Segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, os demais pré-candidatos a presidente não chegaram aos dois dígitos da preferência do eleitorado edit

247 - Levantamento presencial realizado pelo instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira (1), aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa pela Presidência da República com 41,4% das intenções de voto, contra 35,3% de Jair Bolsonaro.

Ainda de acordo com a pesquisa, Lula também venceria Bolsonaro em um eventual segundo turno, com 47,3% dos votos, ante 39,2% do adversário.

Em seguida, aparecem os pré-candidatos Ciro Gomes (PDT), com 7,7%; e a senadora Simone Tebet (MDB), que registra 1,4% da preferência do eleitorado. André Janones (Avante), com 1,3% e os demais pré-candidatos listados - Luciano Bivar (União Brasil), Pablo Marçal (Pros), Vera Lúcia (PSTU), Felipe D’Ávila (Novo) e Eymael (DC) - registram menos de 1% das intenções de voto.

A pesquisa também perguntou aos entrevistados como eles avaliavam o governo Jair Bolsonaro. A maioria, 53,7%, afirmou desaprovar a atual gestão, contra 43% dos que disseram aprovar o atual governo. O levantamento também apontou que 44,4% dos entrevistados consideram o governo ruim ou péssimo. Outros 31,7% disseram ser ótimo ou bom e 22,9% consideram regular.

A pesquisa ouviu 2.020 eleitores de forma presencial em 164 municípios de 26 estados, além do Distrito Federal, entre os dias 26 e 30 de maio. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-04618/2022.

