Lula repudia agressão de Ratinho a Natália Bonavides: "gente atrasada"

"Lugar das mulheres é onde elas quiserem, inclusive na política", disse Lula em resposta à declaração machista do apresentador

247 - O ex-presidente Lula (PT) usou o Twitter nesta quinta-feira (16) para sair em defesa da deputada federal Natália Bonavides (PT-RN), que foi atacada pelo apresentador Ratinho.

"Natália, você não tem o que fazer? Vá lavar roupa, vai fazer algo, vá lavar as caixas do seu marido, a cueca dele. Isso é uma imbecilidade. A gente tem que eliminar esses loucos. Não dá para pegar uma metralhadora? (...) Feia do capeta também”, disse o apresentador em um duro ataque machista e misógino.

Lula disse que Ratinho integra um grupo de "gente atrasada". "Querida companheira deputada Natália Bonavides, inaceitáveis as falas machistas e de incitação à violência de gente atrasada. Lugar das mulheres é onde elas quiserem, inclusive na política, que precisa de mais pessoas de luta e fibra como você".

