Lula repudia ataques e diz que violência política é “quase uma ordem” de Bolsonaro

247 - Durante evento em Ribeirão da Neves, em Minas Gerais, neste sábado (22), o ex-presidente Lula (PT) atribuiu a escalada da violência política no País a “quase uma ordem” de Jair Bolsonaro (PL).

Lula reforçou a necessidade de cautela de seus apoiadores e afirmou que casos de violência registrados são uma “anormalidade” que teria sido implementada pelo “fascismo” na política.

“A gente fala mal do outro e o outro fala mal da gente, mas a gente tem que ficar efetivamente no limite da democracia. Chegar a briga, chegar a trocar soco, chegar a matar é anormalidade que o fascismo está implantando neste país. Ou seja, é quase que uma ordem do presidente da República: “sejam violentos, não aceite provocação, não deixe ninguém em paz”. E é isso que nós queremos mudar. Nós queremos ter clareza de que ganhando as eleições a gente vai restabelecer a paz neste país”, disse.

Lula repudiou os ataques sofridos pela deputada eleita Marina Silva (Rede), que foi chamada de “vagabunda” e “traidora” por bolsonaristas durante visita em Belo Horizonte.

“O acontecimento desagradável de ontem à noite com a Marina para dizer para vocês que isso é uma escola exemplar do fascismo no mundo inteiro. Hoje o que nós vemos é violência e mais violência verbal, e às vezes violência física. Isso é porque nós temos um governo fascista no Brasil. É importante que a sociedade descubra isso no Brasil, e o jeito de mudar isso é a eleição de outubro”, declarou.

