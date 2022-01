Lula reúne ex-ministros para discutir a nova onda da pandemia, vacinação e SUS

Apoie o 247

ICL

Lula - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá se reunir na manhã desta terça-feira (18), na Fundação Perseu Abramo, em São Paulo, com os ex-ministros da Saúde Agenor Álvares, Alexandre Padilha, Arthur Chioro, Humberto Costa, José Gomes Temporão e Saraiva Felipe.

A reunião será mista, com alguns participando presencialmente, outros por meio de videoconferência. Além deles, também irá participar ex-diretor da Anvisa Dirceu Barbano e a coordenadora do Setorial de Saúde do PT, Eliane Cruz.

Desde o início da pandemia, o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores têm acompanhado o combate ao coronavírus, a ausência de políticas públicas de atendimento à população nesta fase e a força do SUS na assistência aos brasileiros durante a crise.

PUBLICIDADE

Diante de uma nova variante e do aumento de casos e internações, quais serão os desafios do Brasil na saúde pública em 2022, com um presidente negacionista e as fake news contra a vacina? Como articular governo federal, prefeituras e governadores a trabalharem juntos pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde?

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE