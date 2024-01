Lula sanciona lei que institui política de trabalho digno para população em situação de rua

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva promulgou a Lei Nº 14.821, que institui a Política Nacional de Trabalho Digno e Cidadania para a População em Situação de Rua (PNTC PopRua). A publicação oficial ocorreu no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (17), com o objetivo de promover a qualificação profissional, elevação da escolaridade, assegurar direitos e ampliar oportunidades de trabalho e renda para pessoas em situação de rua.

A legislação, inicialmente proposta pela deputada federal Erika Hilton, define como população em situação de rua aquele grupo que compartilha a falta de moradia e utiliza áreas públicas urbanas como espaço de residência e subsistência, incluindo unidades de acolhimento institucional para pernoite eventual ou provisório. Essa condição pode estar associada a outras vulnerabilidades, como pobreza e laços familiares fragilizados.

A política estabelece 11 diretrizes, abrangendo desde a oferta de autonomia financeira até a promoção do acesso ao trabalho e à renda de maneira ampla, segura e simplificada. Também visa combater o preconceito, a discriminação e a violência no ambiente de trabalho contra pessoas em situação de rua.

A política se estrutura em três eixos estratégicos:

Incentivo à geração de empregos e contratação de pessoas em situação de rua.

Iniciativas de apoio à permanência para qualificação profissional e elevação da escolaridade.

Facilitação do acesso à renda, estímulo ao associativismo e ao empreendedorismo solidário, por meio de uma política nacional de microcrédito desburocratizada.

Conforme o texto, a União, por meio do Poder Executivo, e outros entes federativos podem estabelecer convênios com entidades públicas e privadas sem fins lucrativos para desenvolver projetos alinhados aos princípios e objetivos da política.

A lei exige que o poder público crie uma rede de Centros de Apoio ao Trabalhador em Situação de Rua (CatRua) para orientar profissionalmente e facilitar a inserção no mercado de trabalho para aqueles que buscam esses serviços.

