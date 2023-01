Lula sanciona projeto que regulamenta profissão de agentes comunitários de saúde

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aprovou nesta sexta-feira (20), no Palácio do Planalto, o Projeto de Lei 1.802/2019, que reconhece os agentes comunitários e os agentes de combate às endemias como profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

"A luta é que faz a lei e sem luta a gente não conquista nada", disse.

De acordo com o presidente, quem mora à "beira de córrego, encosta de morro, sabe da importância" dos agentes comunitários.

"Parabéns pela conquista de vocês", disse Lula.

