"Lula se apresentou como a ala à esquerda da frente ampla", diz Breno Altman

247 - O jornalista Breno Altman disse, em participação no programa Bom Dia 247 desta segunda-feira (2), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se apresentou como “a ala à esquerda da frente ampla” em seus discursos de posse, no domingo (1).

"Foram discursos muito bem construídos, discursos que coesinaram racionalidade e emoção, que se fixaram em estabelecer compromissos - não os meios de alcançá-los. Mas determinaram esses compromissos com uma tal hierarquia que eu não tenho dúvida em afirmar que o Lula se apresentou como a ala à esquerda da frente ampla. Ou seja, ele fez um discurso determinando uma hierarquia no seu governo”, destacou Altman.

“As finanças públicas estarão submetidas à justiça social; a política econômica será baseada em democratização da renda e do consumo, com forte papel do Estado na direção da economia. Ele estabeleceu um terreno no governo dele, estabeleceu os paradigmas do seu governo", completou em seguida.

Para o jornalista, “isso já irritou não apenas o chamado 'mercado', mas os setores liberais que compõem a frente ampla. É um governo diferente dos governos anteriores que o presidente Lula dirigiu ou que a presidente Dilma comandou”.

"Os governos anteriores eram governos de coalizão presidencial, com presença esmagadora do PT em quase todos os cargos estratégicos. Havia outros partidos que participavam da aliança de governo, mas estavam em uma posição bastante subordinada, não controlavam cargos estratégicos. Esse governo agora não, é de frente ampla. Dentro do governo coabitam dois projetos diferentes", explicou

