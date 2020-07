Lula: se Bolsonaro estiver infectado “que não seja grave, para que ele responda pelo que está fazendo”

Sobre a atuação do governo federal em meio à pandemia, Lula declarou que Bolsonaro “deveria estar sendo um herói nesta questão do coronavírus”, mas que “é um genocida” edit

247 - O ex-presidente Lula concedeu entrevista à Rádio Difusora de Mossoró nesta sexta-feira (10) e comentou sobre o suposto teste positivo de Jair Bolsonaro para a Covid-19, a atuação do governo federal em meio à pandemia e o respeito das autoridades vigentes com as 70 mil mortes.

Lula comentou que Bolsonaro “agora está infectado” e que espera “que não seja grave e viva para que responda pelo que está fazendo com a sociedade”. O ex-presidente acrescentou acreditar que Bolsonaro “é um genocida”, principalmente quando questionado sobre as dezenas de milhares de mortes provocadas pela Covid-19 e respondendo “e daí? ”, por exemplo.

“Ele deveria estar sendo um herói nesta questão do coronavírus, tratando com respeito e com medo o vírus. Ele agora está contaminado. Eu espero que não seja grave e que ele viva, para que responda pelo que está fazendo com a sociedade”, declarou o ex-presidente Lula. “Eu acho que de vez em quando ele é um genocida. Quando alguém pergunta para ele ‘morreram 30 mil’ ele [responde] ‘e daí’. Agora não são mais 30 mil, já são quase 70 mil. Essas pessoas que morreram têm filhos, tem pai, tem mãe, tem mulher”, concluiu.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.