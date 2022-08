Lula se encontra com empresários nesta quarta

O encontro será transmitido pelas redes sociais do ex-presidente Lula edit

Site do Lula - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá encontro com empresários e empresárias de micro e pequenos negócios nesta quarta-feira (17/08), às 9h30, em São Paulo (SP).

O encontro será transmitido pelas redes sociais do ex-presidente. Veículos de imprensa interessados na cobertura presencial devem se credenciar até as 18h do dia 16 de agosto, clicando aqui.

Serviço

Encontro com empresários e empresárias

Data: 17 de agosto

Hora: 9h30

Local: Novotel Jaraguá

Endereço: R. Martins Fontes, 71 – Centro Histórico de São Paulo – São Paulo (SP)

Entrega de credenciais para imprensa: a partir das 7h30

