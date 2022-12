Lula se encontra com Gilmar Mendes e conversa sobre PEC da transição e governabilidade

Apoie o 247

ICL

Agenda do Poder - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da silva (PT), jantou com o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, na noite de ontem (29/11). Eles trataram de assuntos como a questão do orçamento secreto e a busca de alternativas apara a rejeição da PEC da transição.

A reunião ocorreu na casa do ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno Dantas, em Brasília. Também participaram do jantar, a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, e o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Lula estava animado durante o encontro. Ele falou sobre a definição de apoio no Congresso Nacional para o novo mandato e aproveitou o jantar para fazer muitas perguntas aos interlocutores. A nota é do site Metrópoles.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.