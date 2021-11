Lula se encontra com ministra do Trabalho da Espanha e debate combate à desigualdade e mudanças climáticas

A segunda vice-presidenta do Governo, Yolanda Díaz, e o ex-presidente Lula discutiram em Madri sobre mudanças climáticas, medidas promovidas pela Espanha em matéria trabalhista e a necessidade de realizar "grandes transformações sociais" para proteger os cidadãos edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrou-se nesta sexta-feira (19) com a vice-presidenta do governo da Espanha e ministra do Trabalho, Yolanda Díaz.

Em suas redes sociais, Díaz afirmou que dois conversaram sobre as transformações sociais necessárias para proteger os cidadãos brasileiros e espanhóis. "Compartilhamos uma agenda de combate à desigualdade, precariedade e crise climática", afirmou.

Yolanda Diaz é militante do Partido Comunista da Espanha (PCE) e uma figura em ascensão na esquerda radical espanhola.

🇧🇷🇪🇦 Hoy me he reunido con mi querido @LulaOficial, con el que he conversado sobre las grandes transformaciones sociales necesarias para proteger a la ciudadanía de nuestros países.



Compartimos agenda de lucha contra la desigualdad, la precariedad y la crisis climática. pic.twitter.com/mcpddJffVE — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) November 19, 2021





