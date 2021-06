Lula se encontra com Silvio Almeida para debate "sobre o Brasil de ontem, de hoje e o país que queremos"

247 - O ex-presidente Lula se encontrou nesta segunda-feira (28) com o filósofo, jurista e professor Silvio Almeida para debater a questão racial no Brasil.

Ao compartilhar uma foto do encontro pelo Twitter, o petista escreveu: "com o grande Silvio Almeida conversando sobre o Brasil de ontem, de hoje e o país que queremos construir. A questão racial é um elemento determinante se quisermos compreender as estruturas do nosso país e os desafios que precisamos enfrentar".

Almeida é doutor em filosofia e teoria do direito pela USP, professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) e da Universidade Mackenzie, professor visitante da Universidade Duke, nos Estados Unidos, e presidente da Fundação Luiz Gama.

