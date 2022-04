Lula se encontra com sindicalistas nesta quinta-feira (14) em São Paulo

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá encontro com sindicalistas representantes das principais centrais sindicais brasileiras nesta quinta-feira (14), em São Paulo.

Segundo a assessoria do ex-presidente, os sindicalistas apresentarão a Lula a pauta unificada dos trabalhadores, debatida na Conferência da Classe Trabalhadora (Conclat 2022), realizada no início de abril.

O encontro Sindicalistas com Lula será às 10h, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do ex-presidente e das centrais sindicais.

