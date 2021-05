Lula: "se eu for candidato serei candidato para ganhar a eleições”

O ex-presidente Lula afirmou, nesta sexta-feira (21), que ainda não decidiu se irá disputar a eleição presidencial de 2022, mas disse que se for candidato será "para ganhar as eleições" edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista à Super Rádio Tupi, nesta sexta-feira (21), que ainda não decidiu se será candidato à Presidência da República em 2022, mas alertou: “se eu for candidato serei candidato para ganhar a eleições”. Pesquisa do Instituto Ideia, divulgada nesta sexta-feira, apontou que Lula teria 45% das intenções de voto contra 37% de Bolsonaro em um eventual segundo turno se as eleições fossem realizadas hoje.

“Ainda não decidi se serei candidato. Posso ser candidato. Tenho que ter responsabilidade ao tomar a minha decisão, se eu for candidato serei candidato para ganhar as eleições. E vou dizer para vocês que nunca será mérito pessoal. Sempre será mérito do grau de consciência política do povo brasileiro”, disse Lula ao programa Show do Antônio Carlos.

"Quem vai derrotar o Bolsonaro não é o Lula. É o povo brasileiro. O brasileiro é generoso e não pode ter um presidente como Bolsonaro", completou.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.