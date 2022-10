Lula: 'se eu ganhar as eleições, espero que Bolsonaro me ligue para reconhecer o resultado'

Apoie o 247

247 - O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse esperar que Jair Bolsonaro reconheça o resultado das urnas no segundo turno das eleições no próximo domingo (30). Durante entrevista coletiva nesta segunda-feria (24), Lula defendeu a lisura das urnas eletrônicas.

"Espero que, se eu ganhar as eleições, o atual presidente tenha um minuto de sensatez e me ligue para reconhecer o resultado. Ele foi eleito deputado pela urna eletrônica. Só quando ele perde ele vai duvidar? Isso não é possível", afirmou o ex-presidente.

Lulsa também comentou sobre a tentativa de Jair Bolsonaro de se desvencilhar da ligação com Roberto Jefferson, após o bolsonarista atirar e jogar uma granada contra policiais federais.

“O cidadão não pode achar que o Brasil é composto por 215 milhões de imbecis. Ele só pode pensar isso, porque a desfaçatez com que ele despreza um aliado de todas as horas, que esteve com ele nas eleições, um aliado que esteve com ele ofendendo a Suprema Corte, ofendendo a Justiça Eleitoral, e de repente ele [Bolsonaro] fala que não conhece, chama o rapaz de bandido, um cara que é um aliado dele", disse Lula.

