Lula se reúne com a coordenação de campanha nesta segunda, um dia depois da definição de segundo turno

Reunião será a primeira após a divulgação do resultado do primeiro turno

247 - O ex-presidente Lula (PT) e seu candidato a vice-presidente, o ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), se reúnem nesta segunda-feira (3) com a coordenação da campanha em São Paulo (SP), às 15h.

A reunião será transmitida ao vivo.

Neste domingo foi definido o segundo turno da eleição presidencial entre Lula e Jair Bolsonaro (PL). Com 99,99% das urnas apuradas, o petista recebeu 48,43% dos votos e o atual chefe do Executivo 43,20%. Eles se enfrentam novamente em 30 de outubro, data do segundo turno.

