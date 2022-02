Lula se reúne com relator dos PLs dos Combustíveis e dá aval ao texto final

Apoie o 247

Fórum - O ex-presidente Lula (PT) se reuniu nesta sexta-feira (11) com o senador Jean Paul Prates (PT-RN), líder da Minoria no Senado, para tratar sobre o texto final dos PLs dos Combustíveis, que busca estabelecer parâmetros para a política de preços da Petrobras (PL 1472/21 e PLP 11/2020). Jean Paul é o relator da proposta e pretende criar um programa da estabilização do preço do petróleo e de derivados no Brasil.

“Tivemos uma conversa muito produtiva sobre o papel que a oposição tem desempenhado, como minoria liderada por mim, nesse processo, mostrando que o Partido dos Trabalhadores tem colaborado para trazer soluções, ainda que não ideais, pelo menos emergenciais para reduzir as dificuldades do povo brasileiro”, afirmou Jean Paul após o encontro.

No encontro com Lula, foi garantido o apoio do PT ao texto final elaborado pelo senador. O parlamentar criticou a política de preço de paridade de importação (PPI) adotada pela diretoria da Petrobras. “É preciso contestar o absolutismo da paridade internacional de preços, considerando que o país é autossuficiente em petróleo e precisa auferir vantagem competitiva disso”, disse o relator dos PLs.

