Lula se reúne com Weber nesta segunda-feira para discutir ataques terroristas em Brasília

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne às 9h da manhã desta segunda-feira (9) com a presidente do Supremo Tribunal (STF), Rosa Weber, no Palácio do Planalto, um dia após os ataques terroristas bolsonaristas às sedes dos três poderes em Brasília.

Na noite de domingo (8), o presidente esteve com ministros do STF na sede da Corte para avaliar os estragos causados pelos terroristas golpistas.

Ainda para esta segunda-feira, Lula tem marcado um encontro com governadores, às 18h. O Fórum dos Governadores se reuniu para definir uma reação na noite de domingo.

“O Fórum expressa toda solidariedade e apoio às medidas tomadas pelo presidente Lula e os chefes de Poderes e reafirma seu compromisso em defesa das instituições, colocando a disposição as forças de segurança nos estados para somar no restabelecimento da ordem e da paz”, afirmou a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT).

Veja abaixo a agenda de Lula nesta segunda-feira:

9h: Reunião com a ministra e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, no Palácio do Planalto.



15h: Telefonema com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa.



16h30: Telefonema com o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton.



18h: Reunião com governadores [não foram detalhados quais], no Palácio do Planalto.

