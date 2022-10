"Lula segue com 70% de chance de vencer", diz CEO da AtlasIntel, instituto que menos errou no primeiro turno

Apoie o 247

247 - "Considero que há 70% de chance de o Lula vencer", afirma o cientista político Andrei Roman, CEO da AtlasIntel, instituto de pesquisa que menos errou nos resultados do primeiro turno.

Ouvido por Guilherme Amado, do Metrópoles, Roman afirmou que caso a abstenção no segundo turno seja menor, o ex-presidente Lula (PT) tem mais probabilidade de ser beneficiado por isso. "O eleitorado do Bolsonaro é mais mobilizado do que o do Lula. Se esse eleitor sair de casa no segundo turno, tende a votar mais no Lula do que no Bolsonaro", explicou.

Ele disse ainda estar correta a estratégia de focar a campanha no Sudeste. Roman disse ser "muito perigoso" o fato de o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), poder selar uma aliança com Bolsonaro. "Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o Lula pode conseguir resultados melhores se mobilizar melhor seu eleitorado, para sair de casa. Em Minas Gerais, é diferente porque há o Zema. O governador eleito fazer campanha por Bolsonaro é algo muito perigoso para Lula. O eleitorado mineiro é historicamente volátil e de comportamento difícil de antecipar. Em várias eleições, votou para governador num partido e para presidente noutro. É um estado que está na fronteira das regiões Nordeste com estados do Sudeste, o que faz com que haja uma parte mais parecida com o Nordeste, outra com São Paulo, outra com Rio de Janeiro e Espírito Santo. Há todos os incentivos para o Zema fazer muita campanha pelo Bolsonaro, por convicção e por sentido político, porque acaba sendo uma pré-campanha para a Presidência em 2026. Isso, repito, é muito perigoso para o Lula".

