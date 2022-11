Lula só deve bater martelo sobre ministérios após aprovar PEC da Transição

O motivo é saber quais — e como — os partidos irão se empenhar para aprovar a proposta no Congresso Nacional edit

247 - “Lula só deve fechar a configuração de seu ministério após a aprovação da PEC da Transição. O motivo é saber quais — e como — os partidos irão se empenhar para aprovar a proposta no Congresso Nacional”, informa o jornalista Guilherme Amado, em sua coluna no portal Metrópoles.

“A PEC abre espaço no Orçamento de 2023 para promessas de campanha do petista, como o Bolsa Família de R$ 600 mensais e aumento real do salário mínimo”, informa.

Amado ainda acrescenta que “o PT quer que o espaço se estenda até o fim do mandato de Lula, mas há resistência no Congresso e partidos têm usado a negociação para barganhar espaço no governo”.

