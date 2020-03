Lula: só o estado é quem vai defender o povo mais necessitado

Em vídeo nas redes sociais, o ex-presidente Lula cita iniciativas contra o coronavírus nos EUA e Europa, impensáveis antes da pandemia, para defender a importância do estado. "Só interessa aos trabalhadores, às pessoas mais fragilizadas um estado forte. Aos ricos, quanto mais privatizado for o estado, quanto menos estado tiver, melhor" edit

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nesta segunda-feira, 23, um vídeo nas redes sociais em que defende o papel do estado no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

Lula destacou a necessidade do país realizar uma reforma tributária que cobre mais impostos dos mais ricos, e mencionou iniciativas estatais contra o coronavírus nos Estados Unidos e na Europa.

"Somente um estado forte é quem vai cuidar do povo. Um estado forte é que como está fazendo agora os americanos, anunciando que vai dar mil dólares por mês para cada americano. Aqui no Brasil, nós estamos reivindicando que o governo dê pelo menos um salário mínimo para as pessoas", afirmou Lula na live.

"É importante que os brasileiros tenham em conta que só interessa aos trabalhadores, às pessoas mais fragilizadas um estado forte. Aos ricos, quanto mais privatizado for o estado, quanto menos estado tiver, melhor. Somente quem tem interesse em cuidar do povo mais necessitado é o estado", afirmou o ex-presidente.

Assista: