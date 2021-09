“Lula só tem um caminho, que é apelar para o povo”, diz Rui Costa Pimenta

O presidente do PCO afirmou à TV 247 que Lula não tem o apoio da burguesia e, portanto, deve pautar sua campanha exclusivamente sobre o povo. Ele defendeu, ainda, a implementação de um programa radical de governo, caso eleito. “O Lula precisa de um programa radical, porque a burguesia vai ser radical com ele na eleição”. Assista edit

247 - O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, cobrou do ex-presidente Lula um compromisso único com o povo, ao invés de tentar mobilizar setores da burguesia. Para ele, o petista não tem apoio significativo nos setores da elite para justificar compromissos políticos.

“O que é oportuno é mobilizar o povo. Lula não tem o apoio de ninguém, além do povo e do eleitorado. Partidos, instituições, ninguém está apoiando o Lula. Ele tem que apelar para o povo, é a única fonte de força e poder que ele tem como candidato”, afirmou. "Ninguém na burguesia quer o Lula”, afirmou em entrevista à TV 247.

Portanto, avaliou Costa Pimenta, o programa de governo de Lula, caso seja eleito, deve ser profundamente radical. “O Lula precisa de um programa radical, porque a burguesia vai ser radical com ele na eleição. A política correta nesse momento é a política de polarizar, radicalizar, e isso vai agrupar uma boa parte do povo em torno dele”, explicou. “Ele (Lula) tem que reverter privatizações, lutar pelo restabelecimento dos direitos trabalhistas que foram roubados, restabelecer a aposentadoria, prometer acabar com os barões da imprensa, e assim por diante”.

O presidente do PCO explicou que as circunstâncias atuais são diferentes das de 2002, quando Lula foi eleito “como o candidato da burguesia”. “Em 2002, nós sabíamos que o Lula seria eleito. Inclusive, o PCO não votou no Lula no segundo turno. Ele concorria como candidato da burguesia e do sistema financeiro, então não votamos nele. Mas a situação agora é totalmente diferente. Falar que o Lula é, hoje, o candidato da burguesia é um absurdo. Ninguém da burguesia apoia o Lula”, completou.

