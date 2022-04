Lula sobre Moro candidato a deputado: 'vai ver que a política é mais complicada do que imaginava'

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista nesta terça-feira (5) à Rede T, rádio do Paraná, comentou a decisão do ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil) de desistir da candidatura à Presidência e se candidatar a deputado federal.

O petista afirmou que, se eleito, Moro verá, assim como o ex-chefe da Lava Jato Deltan Dallagnol (Podemos), que a política é mais complicada que ter uma toga sobre os ombros. "Eles tentaram destruir a política. Eles tentaram destruir as instituições. Teve um momento em que eles desacreditaram a suprema corte, desacreditaram o Superior Tribunal de Justiça, a Câmara, o Senado. Ou seja, teve um momento em que eles se colocaram como se fossem ungidos por um ser superior para serem os donos da verdade. Sabe aquela pessoa messiânica que acredita de forma muito radical em uma coisa que não é verdade mas ele vende como se fosse? Eu acho maravilhoso que essa gente se candidate a deputado, que entre no mundo da política, porque eles vão perceber que a política é muito mais complicada do que eles imaginavam quando estavam me julgando. É só ver os acordos que eles estão fazendo, os partidos em que eles estão entrando que a gente vai ver o perfil de seriedade dessa gente. O fato de eles entrarem na política é muito importante. É muito importante eles participarem de debates, que façam discursos na tribuna porque eles vão saber que o mundo da política é muito mais difícil do que ficar atrás de uma toga e do Código Penal julgando os outros".

O ex-presidente voltou a sinalizar que, assim como fez com Dallagnol no Superior Tribunal de Justiça (STJ), que condenou o ex-procurador a indenizar Lula pelas falsas acusações do PowerPoint, buscará justiça contra Moro. "80% da Lava Jato foi uma invenção montada pelo Moro e pelo Dallagnol para enganar a imprensa e a imprensa aceitou, divulgaram as mentiras como se fosse verdade. Esse foi um mal que causou à história do Brasil, ao desenvolvimento, ao crescimento do Brasil. Você pode combater a corrupção, tem exemplos extraordinários na Alemanha e Coréia. Se você pegou alguém que roubou, você prende aquele que roubou. O que não pode é destruir todo um sistema produtivo, a indústria de óleo e gás, naval, de engenharia, a Petrobrás que perdeu valor na bolsa por causa de tantas denúncias".

"Qual é a punição que recebe um cidadão que te acusa de ladrão, que destrói a tua família, que destrói toda uma história e uma biografia que você construiu? O que sobra desse cara depois que se prova que ele errou na acusação? Significa que o cara que está no Ministério Público tem que ser muito sério, não pode ser moleque, não pode ser leviano. Quando ele fizer uma acusação ele tem que ter prova, e nós desmontamos todas as acusações. Como é que fica esse cidadão que conta uma mentira deslavada para a sociedade, que a imprensa acredita nele e divulga de forma farta essa mentira? O que eu posso fazer depois?", questionou.

Lula não deixou de lembrar do apoio da imprensa à perseguição política da Lava Jato. "Em nove meses eu tive 13 horas de Jornal Nacional contra mim, e nem um minuto a favor. Sequer meu advogado tinha direito de resposta. Nesses mesmos nove meses eu tive mais de 680 primeiras páginas de jornais contra mim. Nesse mesmo período eu tive 59 capas de revista contra mim".

