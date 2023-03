Lula sobre novo Mais Médicos: o que importa é a nacionalidade do paciente

Durante cerimônia de relançamento do programa, presidente Lula disse que prioridade do novo Mais Médicos é usar profissionais brasileiros edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta segunda-feira (20), durante o relançamento do programa Mais Médicos, que serão priorizados médicos brasileiros no programa, mas que profissionais de outra nacionalidade não serão descartados. "O que importa para nós não é saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente", afirmou o presidente.

“Queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros, formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro, ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver, vamos fazer um chamamento para que médicos estrangeiros ocupem esta tarefa."

O programa Mais Médicos também irá oferecer incentivo para revalidação de brasileiros formados no exterior. Está previsto que o Estado financie pelo menos 50% da prova de quem precisar.

Lula prometeu que até o final deste ano, 28 mil profissionais atuarão na iniciativa e 96 milhões de brasileiros serão atendidos. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, e o ministro da Educação, Camilo Santana, também participaram da cerimônia em Brasília.

