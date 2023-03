Lula solicita urgência à Câmara na votação do projeto que cria o Dia Nacional Marielle Franco

Projeto tem objetivo de conscientizar a sociedade sobre as violências sofridas pelas mulheres, especialmente as mulheres negras, no ambiente político edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encaminhou uma mensagem à Câmara dos Deputados na véspera do quinto aniversário da morte da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) pedindo celeridade na votação do projeto que estabelece o "Dia de Marielle" , proposto pelo próprio governo. A informação é da coluna do Igor Gadêlha do portal Metrópoles.

A data escolhida para homenagear a ex-vereadora assassinada em 2018 seria 14 de março, dia do crime que vitimou Marielle e seu motorista, Anderson Gomes. O projeto do governo propõe a criação do "Dia Nacional Marielle Franco de Enfrentamento à Violência Política de Gênero e Raça", com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre as violências sofridas pelas mulheres, especialmente as mulheres negras, no ambiente político.

“Diante de todo o arcabouço legal apresentado, e da trajetória de Marielle Franco e seu assassinato brutal como representante politica, o projeto de lei em questão seria mais um passo normativo concreto para garantir a participação das mulheres na política, de maneira livre e segura”, afirma o governo.

O pedido de urgência e o projeto foram protocolados na segunda-feira (13), mas ainda não há confirmação se a Câmara dos Deputados votará a proposta hoje (14).

