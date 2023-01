Lula: 'somaremos esforços para a garantia da vida e superação da crise' que afeta os indígenas yanomami

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou neste sábado (21) que equipes do governo federal vão garantir ajuda médica e proteção aos territórios dos índios yanomami, em Roraima. Com 30,4 mil nativos, eles têm a maior reserva indígena do Brasil. Atualmente estão sofrendo com problemas como desnutrição grave e malária. De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, comandado por Sônia Guajajara, 99 crianças do povo Yanomami morreram em 2022 por conta do garimpo ilegal na região. A pasta estima que ao menos 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome nos últimos anos.

"Chego agora pela manhã a Boa Vista e visitarei o hospital indígena e a Casa de Apoio à Saúde Indígena, onde conversarei com profissionais de saúde e povo Yanomami. Somaremos esforços na garantia da vida e superação dessa crise", escreveu o petista no Twitter.

>>> MPF está contaminado pela Lava Jato e Lula deve ignorar lista tríplice, diz Eugênio Aragão

O Ministério da Saúde, comandado por Nísia Trindade, decretou emergência de saúde pública. Pelo menos outros quatro ministérios estão envolvidos na força-tarefa para ajudar os indígenas - Desenvolvimento e Assistência Social (Wellington Dias); Povos Indígenas (Sônia Guajajara), Direitos Humanos (Silvio Luiz de Almeida), e o da Justiça e Segurança Pública (Flávio Dino).

Nas redes sociais, internautas destacaram a importância da visita das ações do governo e criticaram Jair Bolsonaro (PL).

Bom dia. Chego agora pela manhã a Boa Vista e visitarei o hospital indígena e a Casa de Apoio à Saúde Indígena, onde conversarei com profissionais de saúde e povo Yanomami. Somaremos esforços na garantia da vida e superação dessa crise. January 21, 2023

Acabo de chegar em Roraima com o Presidente Lula, juntamente com Ministros e Ministras de outras pastas. Nossa tarefa é trazer soluções para a crise humanitária que o povo Yanomami enfrenta.@mdhcbrasil @LulaOficial @JanjaLula January 21, 2023

Acompanharei hoje o presidente @LulaOficial em visita a Roraima, a fim de verificar possíveis ações em face da emergência sanitária atingindo a população yanomami. — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) January 21, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.