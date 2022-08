Lula supera Bolsonaro nos 3 maiores colégios eleitorais do país, diz Datafolha

Apoie o 247

ICL

Reuters - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém estável sua liderança nos três maiores colégios eleitorais do país sobre o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), com oscilações dentro da margem de erro, mostrou pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, que também registrou redução de 3 pontos percentuais na vantagem do petista no levantamento nacional.

No levantamento nacional, Lula soma 47% das intenções de voto na disputa pelo Palácio do Planalto, enquanto Bolsonaro contabilizou 32%, uma diferença de 15 pontos percentuais entre os dois -- em julho, data da sondagem anterior, essa distância era de 18 pontos.

Em São Paulo, maior colégio eleitoral com 22,16% de todos os eleitores, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista registra 44% por cento de apoio, ante 31% do atual presidente, marcando uma diferença de 13 pontos percentuais. A vantagem é a mesma aferida em julho, quando o instituto apurou que Lula tinha 43% contra 30% de Bolsonaro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Datafolha aponta vitória de Lula no primeiro turno com 51% dos votos válidos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Datafolha ouviu 1.806 pessoas no Estado de São Paulo e o recorte nacional entre os paulistas tem margem de erro de 2 pontos percentuais.

No segundo maior colégio eleitoral, o Estado de Minas Gerais, com 10,41% dos eleitores, Lula marcou 20 pontos percentuais de vantagem sobre Bolsonaro no Datafolha, mesma distância verificada em julho. O patamar do petista em MG oscilou de 48% em julho para 49% em agosto, ao passo que Bolsonaro variou de 28% para 29%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em Minas, o Datafolha ouviu 1.204 pessoas e a margem de erro do recorte nacional no Estado é de 3 pontos percentuais.

No Rio de Janeiro, responsável por 8,2% do eleitorado nacional, a diferença entre os dois candidatos oscilou dentro da margem de erro, de 3 pontos percentuais, de 7% na pesquisa anterior para 6% agora. O Datafolha apontou que Lula computa 41% contra 35% de Bolsonaro. Em julho, o petista registrava os mesmos 41%, e Bolsonaro, 34%.

>>> Bolsonaro tem reprovação de 43%, mostra Datafolha

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A pesquisa ouviu 1.218 pessoas no Estado do Rio de Janeiro.

A região Sudeste concentra 42,64% de todo o eleitorado nacional.

Na pesquisa nacional, o Datafolha entrevistou 5.744 pessoas em 281 cidades do país nos dias 16 a 18 de agosto. Na sondagem nacional, a margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.