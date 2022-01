Lula tem 12,5% de chances de vencer no 1º turno, diz agregador de pesquisas com base em dados de 2021

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) tem 12,5% de chance de vencer a eleição presidencial deste ano no primeiro turno, aponta o agregador de pesquisas do Jota. O veículo utilizou levantamentos de 2021, que não careciam de registro junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para chegar aos resultados.

Para vencer no primeiro turno, o petista precisaria receber mais de 50% dos votos válidos. Lula deve ter entre 44,3% e 50,6% dos votos válidos, sendo 47,4% o valor mais provável. Faltam ainda, porém, dez meses para a eleição. O cenário vai se alterar.

A mediana dos levantamentos espontâneos indica que Lula alcança 36% das intenções de voto, Jair Bolsonaro (PL) 22%, Sergio Moro (Podemos) tem 2%, Ciro Gomes (PDT) 2,5% e João Doria (PSDB) 1,5%.

PUBLICIDADE

No agregador do Jota, que une as pesquisas estimuladas, Lula aparece com 43%, Bolsonaro com 28% e Moro com 12%.

O agregador de pesquisas junta dados coletados por diferentes institutos e aponta tendências eleitorais, permitindo, assim, comparar resultados de diferentes pesquisas e calibrá-los com base na performance passada de cada instituto.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE