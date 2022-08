Lula tem 38% e Bolsonaro 31% entre eleitores que moram em favelas, diz levantamento

Apoie o 247

247 - Levantamento telefônico do Favela Diz, contratado pela Escola do Povo, divulgado nesta terça-feira (9) mostra que o ex-presidente Lula (PT) lidera a corrida pela Presidência da República com 38% das intenções de voto entre eleitores que moram em favelas.

Jair Bolsonaro (PL) aparece logo atrás, com 31%. Em seguida estão Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB).

Lula - 38%

Bolsonaro - 31%

Ciro Gomes - 7,05%

Simone Tebet - 1,4%

André Janones (Avante) - 1,2%

Brancos/Nulos - 6,1%

Não sabem/Não responderam - 13,7%

*André Janones desistiu da candidatura para apoiar Lula.

**Os demais candidatos não atingiram 1%.

Segundo turno

Em uma projeção de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 43,7% contra 30,7% do atual ocupante do Palácio do Planalto.

De acordo com o instituto responsável pelo levantamento, em 2018, 41,65% dos moradores de favelas votaram em Bolsonaro no segundo turno e 28,15% optaram por Fernando Haddad (PT).

Rejeição

Bolsonaro é o candidato mais rejeitado entre os moradores de favelas: 45,24%. A rejeição de Lula é de 32,09%.

O petista é citado como 'melhor presidente' por 46,85%. Em seguida aparecem Bolsonaro, com 21,15%, Fernando Henrique Cardoso (PSDB), com 8,85%, Dilma Rousseff (PT), com 1,9%, Fernando Collor, com 1,6%, Itamar Franco, com 1,2%, e Michel Temer (MDB), com 0,8%.

O levantamento ouviu por telefone entre 28 de julho e 4 de agosto 2.000 eleitores que moram em favelas brasileiras. Os dados estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-09451/2022. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro de dois pontos percentuais.

