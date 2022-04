Lula tem 41% contra 36% de Bolsonaro; distância no segundo turno é de nove pontos, diz pesquisa telefônica

Apoie o 247

247 - Pesquisa PoderData feita por telefone e divulgada nesta sexta-feira (29) mostra o ex-presidente Lula (PT) na liderança da corrida presidencial com 41% das intenções de voto.

Jair Bolsonaro (PL) aparece em seguida, com 36%. O terceiro colocado é Ciro Gomes (PDT), com 6%.

A projeção do segundo turno mostra uma distância de nove pontos entre Lula e Bolsonaro. O petista aparece com 48% e o atual chefe do governo com 39%.

A pesquisa ouviu por telefone 3.000 pessoas entre 24 e 26 de abril. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro é de dois pontos percentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07167/2022.

