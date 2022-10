Lula tem 52% dos votos válidos contra 48% de Bolsonaro no segundo turno, diz PoderData

Levantamento telefônico divulgado nesta quarta-feira aponta que o ex-presidente Lula possui 48% da preferência total do eleitorado, contra 44% de Jair Bolsonaro edit

Reuters - Pesquisa PoderData divulgada nesta quarta-feira mostrou estabilidade no segundo turno da eleição presidencial, com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 48% das intenções de voto, enquanto o candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) soma 44%, ambos mantendo os mesmos patamares da pesquisa divulgada na semana passada.

Ainda de acordo com o levantamento, votos brancos e nulos somam 6% e os indecisos são 2%, também uma manutenção na comparação com a pesquisa anterior.

Pelo critério dos votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos, Lula aparece com 52% contra 48% de Bolsonaro, mesmo cenário da pesquisa da semana passada.

O PoderData ouviu 5 mil pessoas por telefone entre os dias 9 e 11 de outubro nos 27 estados da Federação A margem de erro da pesquisa é de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos e o intervalo de confiança é de 95%.O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09241/2022.

