Lula tem cerca de um terço do voto evangélico, diz pesquisa CNT

Jair Bolsonaro (PL) continua liderando no setor, com 40% edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) tem cerca de um terço do voto dos evangélicos, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 21, pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em parceria com o Instituto MDA.

O ex-presidente tem 30% dos votos do setor, enquanto Jair Bolsonaro (PL) continua liderando, com 40%. No entanto, entre os católicos Lula tem apoio de 47% e Bolsonaro, de 25%.

Entre toda a população, Lula aparece com 42% das intenções de voto no levantamento geral da CNT, enquanto Bolsonaro fica com 28%. No Sudeste, Lula e Bolsonaro estão tecnicamente empatados, com 34% e 32%, respectivamente. Já no Nordeste, o ex-presidente ampliou a vantagem para 45 pontos: Lula tem 61% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro está com 16%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula ainda lidera no Sul, com 40% contra 32%, e empata tecnicamente com Bolsonaro no Centro-Oeste e no Norte (35% a 34%).

Bolsonaro é visto como ruim ou péssimo para 43% dos brasileiros; bom ou ótimo para 26%. e regular para 30%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Lula lidera entre homens (40% a 35%), mulheres (44% a 21%), as pessoas que ganham até dois salários mínimos (51% a 21%) e entre os menos escolarizados, até o quinto ano de ensino fundamental (61% a 16%).

Bolsonaro lidera entre os que têm salários acima de cinco salários mínimos (36% contra 33%) e no eleitorado com ensino superior (34% a 31%).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: