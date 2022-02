Lula tem encontro com Daniela Mercury sobre 'democracia e cultura'

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou no Twitter que teve um encontro com a cantora Daniela Mercury. De acordo com o petista, eles conversaram sobre a relação entre cultura e democracia, além de outros temas relacionados à crise no país.

A cantora também havia feito manifestações contra o atual governo. Em outubro do ano passado, por exemplo, Daniela cantou a música "Apesar de você", de Chico Buarque, para convocar a população aos atos contra Jair Bolsonaro.

Em julho, a artista lamentou o fato de o Brasil estar "perdendo espaço e respeito no mundo".

Conversa carinhosa com @danielaMercury sobre nosso amor pelo Brasil, seu povo, democracia e cultura. pic.twitter.com/0E1Be2EKNd — Lula (@LulaOficial) February 23, 2022

