Lula tem quase 9 pontos de frente sobre Bolsonaro em Minas, mesmo com ampla liderança de Zema, indica pesquisa

247 - Num cenário de dificuldade eleitoral em Minas Gerais, com o governador Romeu Zema (Novo) com chance de vitória no primeiro turno, o ex-presidente Lula consegue liderar pesquisa no estado, com quase nove pontos sobre Jair Bolsonaro. Lula tem 36,6% das intenções de voto contra 27,1% de Bolsonaro, em pesquisa telefônica feita pela F5 Atualiza Dados. Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do país e a esquerda e centro-esquerda estão praticamente riscadas da disputa pelo governo do Estado. Segundo a mesma pesquisa, o cenário para o Palácio da Liberdade é Zema com 46,8% das intenções de voto, seguido por Alexandre Kalil (PSD) - prefeito de Belo Horizonte - com 17,4%, André Janones (Avante), com 7,3% e Carlos Viana (MDB), que tem 3,7%.

Veja o quadro da pesquisa presidencial em Minas divulgada neste domingo (20) pelo Estado de Minas:

O levantamento, realizado entre 14 e 17 de fevereiro ouviu 1560 pessoas por telefone. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 2,5 pontos percentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) sob o número MG-08290/2022.

