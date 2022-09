Lula teme transição tumultuada em caso de vitória contra Bolsonaro

“O pessoal do PSDB fazia política. Quando ganhava fazia festa e, quando perdia, permitia que quem ganhasse fizesse festa. Não é esse o comportamento do Bolsonaro” edit

247 - O ex-presidente Lula declarou, nesta sexta-feira, 30, que teme uma transição tumultuada, caso derrote o candidato Jair Bolsonaro (PL) na eleição de domingo, 2.

O candidato petista comparou o clima político atual com o de 2002, quando venceu as eleições presidenciais ao derrotar José Serra, do PSDB, destacando a diferença.

“O pessoal do PSDB fazia política. Quando ganhava fazia festa e, quando perdia, permitia que quem ganhasse fizesse festa. Não é esse o comportamento do Bolsonaro. Ele pode tentar criar qualquer confusão na transição”, disse Lula durante uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro.

