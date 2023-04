Lula tirou 200 militares da ativa de dentro do governo em dois meses

Com Bolsonaro, o número de militares da ativa ocupando postos no Executivo chegou a 2.206, um recorde histórico edit

Apoie o 247

ICL

247 - O número de militares da ativa das Forças Armadas cedidos para cargos de comissão no governo vem diminuindo desde a vitória do presidente Lula (PT) sobre Jair Bolsonaro (PT), mas ainda havia 1.871 fardados em fevereiro, a maioria deles na Presidência da República e na Defesa.

O corte total entre outubro e fevereiro foi de 319 nomes, com 196 militares a menos desde que Lula assumiu a Presidência. Bolsonaro assumiu seu governo com 1.793 militares da ativa requisitados para cargos no governo, praticamente o mesmo número que Dilma Rousseff encerrou seu último ano de governo.

Sob o governo Bolsonaro, o número de militares em cargos de comissão atingiu o recorde histórico de 2.206 em julho de 2022, um aumento de 23%. Quando os militares da ativa assumem cargos de chefia na administração federal, eles recebem um aumento em sua remuneração, limitado ao teto salarial do Executivo.

A Defesa não se manifestou sobre o número de militares em cargos de comissão no governo, enquanto a Secom da Presidência disse que as substituições ocorreram dentro do processo de troca e montagem do novo governo.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.