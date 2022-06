Lula torce para que indigenista e jornalista do Guardian sejam encontrados com segurança

O ex-presidente Lula lembrou que Dom Philips, que está desaparecido no Vale do Javari, na Amazônia, o entrevistou em 2017 edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Lula (PT) se manifestou em solidariedade ao indigenista Bruno Araújo Pereira e ao jornalista inglês Dom Philips, do The Guardian, que foram dados como desaparecidos desde o último domingo (5) na região do Vale do Javari, na Amazônia.

O pré-candidato à presidência da República lembrou que Dom Philips já o entrevistou para o jornal britânico em 2017. Em seu posicionamento, Lula escreveu: "O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips estão desaparecidos na Amazônia. Estavam na região reportando invasões de terras indígenas. Phillips me entrevistou para o @guardian em 2017. Espero que sejam encontrados logo, que estejam bem e em segurança."

O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips estão desaparecidos na Amazônia. Estavam na região reportando invasões de terras indígenas. Phillips me entrevistou para o @guardian em 2017. Espero que sejam encontrados logo, que estejam bem e em segurança. pic.twitter.com/nuyJfmyOqr CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE June 6, 2022

Bruno é membro da Fundação Nacional do Índio (Funai) e realiza um trabalho de defesa do território e dos direitos indígenas, promovendo denúncias às atividades ilegais de pescadores, garimpeiros, madeireiros e outros invasores na região. Por este motivo, o indigenista era alvo de diversas ameaças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ele estava ajudando Philips a entrevistar indígenas daquela localidade, a fim de dar voz a mais denúncias. O jornalista inglês estava produzindo um livro sobre a temática ambiental, de acordo com o jornal The Guardian.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após notarem o desaparecimento da dupla, as entidades indígenas locais, como a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), mobilizaram-se para divulgar a situação e conseguir apoio, no intuito de localizá-los. Segundo o jornal O Globo, o Exército, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal já foram acionados para auxiliar nas buscas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE