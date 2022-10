"Lula traz segurança e Brasil produz conflitos diários", diz Helder Barbalho

Apoie o 247

ICL

247 – O governador do Pará, Helder Barbalho, reeleito com a maior votação do Brasil, explicou, em entrevista ao jornalista Ricardo Mendonça, do Valor Econômico , por que apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "Lula traz segurança para uma travessia democrática; o que assistimos [com Bolsonaro] foram conflitos diários", disse ele.

O governador paraense afirma que Bolsonaro desmontou os órgãos de fiscalização ambientais, diz que isso enfraquece os esforços estaduais para combater ilegalidades e alerta para o risco iminente de sanções e embargos ao país. "Independentemente do resultado, o Brasil claramente sairá das urnas dividido entre polos. Cada vez mais será necessário que aqueles que tenham capacidade de diálogo entre os polos possam construir pontes para atravessar esse momento difícil", acrescentou.

Helder disse que Lula traz segurança para uma travessia democrática. "É para que possamos assegurar que as instituições sejam respeitadas, que as relações institucionais sejam preservadas. Relações do Executivo com o Judiciário e o Legislativo, relações federativas, com governos estaduais e governos municipais", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.