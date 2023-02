“Lula trouxe confiança e o Brasil voltou. É a bola da vez”, diz Geraldo Alckmin

Apoie o 247

247 - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento Geraldo Alckmin discursou durante a posse do novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, que ocorreu nesta segunda-feira (6) na sede da instituição, no Rio de Janeiro.

Alckmin destacou que o Brasil volta a viver um bom momento político. “Lula trouxe confiança e o Brasil voltou. É a bola da vez”.

Alckmin ao ressaltou que o respeito às instituições é uma das principais características do governo Lula. “Democracia sempre, ditadura nunca mais".

O vice-presidente também indicou o BNDES como grande protagonista para alavancar o Brasil como grande personagem mundial, com destaque para a economia verde.

Ele finalizou sua fala destacando a competência de Mercadante para assumir o BNDES.

Confira a íntegra da posse:

