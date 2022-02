Lula usa vídeos didáticos e bem humorados no Tik Tok para atrair eleitores jovens

Apoie o 247

ICL

Fórum - O TikTok, rede social que atingiu um bilhão de usuários ativos em 2021 – e no Brasil reúne mais de 4,7 milhões de usuários -, é a nova frente explorada por Lula (PT) para atrair um eleitorado que nasceu durante seus dois mandatos na Presidência da República, mas não necessariamente conhece as transformações de seus governos.

Considerado o melhor presidente que o Brasil já teve por 61% dos eleitores entre 16 e 24 anos, segundo pesquisa Datafolha de dezembro de 2021, Lula estreou na rede no último fim de semana e tem publicado vídeos didáticos e bem humorados para atrair os “tiktokers” – 42% dos usuários da rede têm entre 18 e 24 anos.

Em vídeo publicado nesta segunda-feira (7), o perfil do presidente explica a dolarização do preço dos combustíveis. Nas imagens, duas bombas de postos conversando sobre o assunto e revelam dados do aumento da gasolina em 2002, no governo Lula, e atualmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE