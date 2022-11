Lula vai a Brasília nesta segunda (28) para articulações sobre PEC da Transição

Apoie o 247

247 - O presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva (PT) deve desembarcar na capital federal nesta segunda (28) para tratar diretamente das articulações em torno da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Transição.

A proposta ainda não foi protocolada no Congresso Nacional, tendo tido apenas uma minuta apresentada às duas casas legislativas pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB). O texto prevê um total de R$ 198 bilhões para a PEC, com o Bolsa Família fora do chamado Teto de Gastos permanentemente, o que tem gerado divergências entre os parlamentares.

Na avaliação de lideranças do PT, a proposta tem encontrado boa aderência na Câmara dos Deputados, mas ainda enfrenta dificuldades no Senado, onde o petista tenta acelerar as tratativas para fazer o texto caminhar.

Segundo a presidenta do PT e coordenadora de articulação da equipe de transição, deputada Gleisi Hoffmann (PR), Lula deverá se encontrar com lideranças do Legislativo para tentar acordar questões relativas ao texto.

“Ele [Lula] quer conversar novamente com o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Ele deve passar em Brasília de segunda a sexta para fazer essas conversas, para a gente também encaminhar a PEC”, disse Gleisi Hoffmann.

