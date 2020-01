Lula vai descongelar a oposição, diz jornal português

Jornal Público diz que antes da libertação de Lula, os principais problemas para o Governo tinham origem no próprio executivo, nos seus aliados ou no Congresso. "Na oposição à esquerda o cenário era de paralisia" edit

Da revista Fórum – O jornal Público, de Portugal, publicou em seu site na noite desta quarta-feira (1º) que diz que a saída do ex-presidente Lula da prisão, no dia 8 de novembro, serviu para “descongelar” a oposição e, livre, mudou o jogo político no Brasil.

“Durante meses os principais problemas para o Governo tinham origem no próprio executivo, nos seus aliados ou no Congresso. Na oposição à esquerda o cenário era de paralisia, agitada por lutas internas e com uma dificuldade permanente em entender-se. Esta situação ficou patente com a crise aberta no Partido Democrático Trabalhista (PDT), quando a deputada Tabata Amaral votou a favor da reforma do sistema de pensões, contrariando a linha do partido”, diz o texto.

A reportagem, de João Ruela Ribeiro, ouviu a pesquisadora Maria Hermínia Tavares, do Centro Brasileiro de Análise e Planeamento (Cebrap), que diz acreditar em dois desafios para a esquerda no ano que se inicia.

