Lula vai investir no bem-estar social dos mais pobres para reduzir a violência: “custa muito pouco”

Em agenda na Bahia, presidente destacou que a principal causa do aumento da criminalidade "é a ausência do Estado brasileiro em não cuidar das pessoas no tempo certo"

247 - O presidente Lula iniciou um giro pelo Nordeste nesta quinta-feira (18), em Salvador, na Bahia, destacando a necessidade de investir na população mais pobre do país como estratégia fundamental para diminuir a criminalidade e a violência.

"Custa muito pouco a gente investir no pobre desse país, e investir na melhoria de vida deles. Quando a gente melhorar a vida das pessoas, sabe o que vai acontecer? Vai ter menos assalto, menos violência", declarou Lula durante a assinatura de um acordo aeroespacial em Salvador.

Na ocasião, o presidente destacou o incidente de arrastão na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da capital fluminense, ocorrido na quarta-feira (17). Ele enfatizou que o aumento da criminalidade e o crescimento do crime organizado têm raízes na ausência do Estado em cuidar das pessoas no momento adequado, começando pelo ensino fundamental.

“Você viu Rui [Costa, ministro da Casa Civil], que ontem teve um arrastão no Rio de Janeiro às 3 horas da tarde. Esses fenômenos que estão acontecendo, esse abuso do crime organizado, esse crescimento de tudo isso, eu posso dizer que tem mil causas. Mas, a principal é a ausência do Estado brasileiro em não cuidar das pessoas no tempo certo, e o tempo certo começa no ensino fundamental”, frisou.

A atividade na Bahia marcou a primeira agenda do giro do presidente pelo país ao longo do ano. Pela manhã, o presidente esteve em Salvador (BA) para o lançamento do Parque Tecnológico Aeroespacial, um investimento de aproximadamente R$ 650 milhões. A expectativa é que o parque esteja operacional no início de 2025, proporcionando espaço para a construção de aeronaves e pesquisas avançadas no campo aeroespacial.

Além disso, Lula tem uma série de outras agendas, incluindo uma visita à refinaria Abreu e Lima em Ipojuca (PE) nesta tarde, a participação na cerimônia de troca do Comando Militar do Nordeste em Abreu e Lima (PE) na sexta-feira (19), e o lançamento do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) em Fortaleza (CE).

O giro pelo Nordeste não apenas cumpre uma promessa feita a ministros em novembro de 2023, de se dedicar ao trabalho interno e realizar mais viagens nacionais neste novo ano, mas também se apresenta como uma oportunidade para o presidente fortalecer colaborações entre partidos e se aproximar de eleitorados mais diversos, especialmente em um ano de eleições municipais. O presidente, além de fiscalizar e dar encaminhamento a obras paradas, planeja utilizar as viagens para estabelecer conexões com agentes políticos e eleitores.

