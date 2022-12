Lula vai ouvir Lewandowski sobre indicação ao STF

Apoie o 247

247 - A quem pergunta, o presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), diz que ouvirá o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski sobre quem indicar para ocupar a vaga que abrirá no Supremo, segundo Guilherme Amado, do Metrópoles. Lewandowski se aposenta neste ano, em maio, mas pode até antecipar a saída.

O nome preferido de Lewandowski é o de Manoel Carlos de Almeida Neto, ex-secretário-geral do STF e especialista em direito eleitoral.

"O recado de Lula é interpretado como um sinal de que Almeida Neto tem boas chances, no momento, de ser o próximo ministro", diz a reportagem.

