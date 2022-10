Lula: "vamos aumentar o salário mínimo e o comércio vai vender mais"

Apoie o 247

Lula - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o comércio vai voltar a crescer e a vender mais porque o poder aquisitivo do povo brasileiro vai aumentar em seu governo. A afirmação foi feita durante caminhada em São Mateus, na Zona Leste de São Paulo, nesta segunda-feira (17/10). “Nós vamos tomar a atitude de recompor o poder aquisitivo do povo brasileiro”, disse ele.

“Eu quero dizer para os comerciantes que eles vão descobrir com muita facilidade que quando a gente ganhar as eleições, o comércio vai crescer, vai funcionar, vai vender mais por que o povo vai ter o seu poder aquisitivo aumentado”, discursou para o público.

Aposentados e pensionistas

Segundo o ex-presidente, fazem cinco anos que o salário mínimo não é reajustado, diferente de seu tempo na Presidência, quando o reajuste ocorria todos os anos. “O salário mínimo é ganho por 36 milhões (de pessoas), dos quais 22 milhões são aposentados”, revelou. “O salário mínimo não aumenta, prejudicando as pessoas que recebem pensão e aposentadoria e que estão há cinco anos sem receber o reajuste”, completou.

Lula disse voltará ao cargo mais importante do Brasil para que o país gere emprego outra vez, para que o governo federal distribua renda, e para que as famílias tenham o direito de se reunir aos finais de semana num momento de lazer, organizando o tradicional churrasco.

A inflação descontrolada, que aumentou muito o preço da comida, foi uma das pautas do discurso de Lula. Realidade que tem prejudicado a vida dos aposentados e pensionistas. Ele citou o preço do quilo da carne de segunda, que ultrapassou R$ 40. Outro ponto abordado foi o número expressivo de brasileiros que sofrem com a insegurança alimentar, com 33 milhões de pessoas passando fome.

Dobradinha

“É imprescindível o Haddad ser eleito governador de São Paulo, para que a gente possa colocar em prática nossa experiência e uma combinação, porque será a primeira vez que o PT governará o Brasil e o estado de São Paulo. Será uma dobradinha melhor do que Pelé e Coutinho, nós temos experiência, sabemos trabalhar coletivamente, construir parceria, e sabemos a situação que o país se encontra”, declarou.

Lula afirmou que tem clareza de que o Brasil está quebrado após quatro anos de Jair Bolsonaro, mas que irá trabalhar não só para recuperar a economia do país, bem como nossa imagem no exterior.

“Eu gostaria de pedir para cada um de vocês, não aceitem nenhuma provocação. Se vocês encontrarem algum bolsonarista nervoso, pergunte para eles qual a obra Bolsonaro fez em São Paulo. Não briguem, nós precisamos visitar as pessoas, aquelas que estão em dúvida, que não quiseram votar, para convencê-los a votar em Haddad e Lula”, completou.

