Lula vê jogo anulado e defende que mesmo assim Moro deve ser punido

247 - O ex-ministro da Saúde, o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) conversou por telefone com Lula nesta segunda-feira (8), após a decisão do ministro do STF Edson Fachin em favor do ex-presidente.

Padilha disse ao Painel da Folha de S.Paulo que Lula deve voltar ao jogo político em breve. "Ele estava aliviado e feliz. Disse que os processos tomavam muito tempo dele e que agora ele vai poder usar para outras coisas. A vacinação da faixa etária dele [75 anos] vai começar na semana que vem em São Paulo, então ele estava animado com isso", afirma.

Padilha conta que na pandemia Lula está bem isolado e se cuidando e não tem recebido pessoas. Com a vacina ele poderá voltar ao jogo político em algumas semanas e começar a receber pessoas.

O ex-ministro disse que Lula está consciente de que a recuperação de seus direitos políticos mexe no tabuleiro político, inclusive no campo dos seus opositores. E que o ex-presidente afirmou que deseja trabalhar pela construção de uma frente de oposição a Jair Bolsonaro.

Segundo Padilha, a decisão de Fachin trouxe alívio a Lula, mas ele espera que Sergio Moro seja considerado suspeito pelo STF —não é porque o jogo foi anulado que o juiz não deve ser suspenso, disse o ex-presidente segundo o deputado.

