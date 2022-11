Lula viaja para Brasília esta semana para iniciar transição de governo

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) viajará para Brasília nesta semana para discutir a transição e para uma série de reuniões com políticos e autoridades. De acordo com o jornal O Globo, estão previstas agendas “com os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes”.

A transição de governo começa nesta segunda-feira (7) com diversas reuniões que serão realizadas no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Desde 2002, quando Lula foi eleito pela primeira vez, o espaço foi utilizado pela equipe de transição de governo. A equipe de transição do governo Lula é chefiada pelo ex-governador Geraldo Alckmin (PSB), vice na chapa encabeçada pelo petista. Assim como Lula, ele terá seu próprio gabinete instalado nas salas de reunião do CCBB.

Ao todo, a equipe de transição do novo governo será composta por 50 nomes que irão “avaliar as contas e os programas do atual governo, além de debater a viabilidade de promessas de campanha” Esses nomes serão divididos em grupos temáticos. O ex-ministro da Educação Fernando Haddad, por exemplo, vai liderar reuniões com colaboradores na área. A ideia é reunir sugestões de diversos setores incluindo fundações, parlamentares, organizações do terceiro setor e entidades representativas da educação”.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.