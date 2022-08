Lula volta a sinalizar que, se eleito, irá corrigir tabela do Imposto de Renda

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou que poderá corrigir a tabela do Imposto de Renda (IR), caso seja eleito no pleito de outubro.“Temos que escolher uma faixa maior para isentar do imposto de renda. Hoje, [a faixa] é de R$ 1,9 mil. Eu penso uma por volta de R$ 5 mil”, disse Lula em entrevista à Rádio Super FM de Belo Horizonte nesta quarta-feira (17). Na terça-feira (16), o petista já havia afirmado que a primeira medida que tomará se vencer as eleições será anunciar o reajuste da tabela do IR.

Apesar da afirmação, Lula ressaltou que o assunto ainda está em discussão. “Temos que discutir. Na hora em que você fizer isso, você vai ter que deixar de arrecadar uma quantidade enorme de dinheiro e dizer de qual outra fonte você vai tirar esse recurso”, destacou.

“Quando era presidente eu reajustei a tabela do imposto de Renda. Eu lembro que fui à porta de fábrica para anunciar reajuste da tabela para os trabalhadores. Eu disse ontem que não é possível que tudo tenha reajuste, apenas a tabela do IR não tem reajuste. Estamos fazendo uma discussão, ainda no âmbito econômico, eu trabalho com essa ideia”, disse o ex-presidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.