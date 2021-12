Lupi abraça Ciro e diz que descontentes com candidatura do aliado devem deixar o PDT

Mesmo com desempenho ruim nas pesquisas, Ciro Gomes tem apoio do presidente da sigla para continuar na disputa pelo Palácio do Planalto edit

247 - Performando mal nas pesquisas, o candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, tem o apoio do presidente da sigla, Carlos Lupi, para seguir na disputa pelo Palácio do Planalto.

No último levantamento Genial/Quaest, Ciro aparece com somente 5% das intenções de voto, perdendo para o ex-presidente Lula (PT), com 46%, para Jair Bolsonaro, com 23%, e para o ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com 10%.

Mesmo assim, segundo Lupi, em vídeo publicado nesta quinta-feira (9), "Ciro vai resistir". "O PDT vai resistir. Para aqueles que pensam diferente, a porta aberta é a serventia da casa. Serve para entrar os convictos e para sair aqueles que não têm as suas convicções entrosadas com a do partido".

O presidente do partido ainda garantiu: "ele vai ganhar a eleição".

A mensagem de Lupi vem em um momento em que há avaliações de que Ciro pode desistir de sua candidatura.

QUEM TEM MEDO DE CIRO GOMES? Veja o vídeo e leia a matéria de um ano antes da eleição para presidente em 2018: https://t.co/7P9HHK4KOF pic.twitter.com/1zmg5N7pzv — Carlos Lupi 🇧🇷🌹 (@CarlosLupiPDT) December 9, 2021

