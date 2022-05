Lupi, do PDT, diz que topa negociar com partidos de centro, mas veta Moro: "não é democrata"

Apoie o 247

ICL

247 - Diante de acenos entre Ciro Gomes (PDT) e o União Brasil, que planeja lançar uma candidatura própria à Presidência da República neste ano, o presidente do PDT, Carlos Lupi, afirmou que o partido pode sim buscar negociar com legendas de centro, mas vetou diálogo com o ex-juiz parcial Sergio Moro (União Brasil-SP).

O União Brasil analisa a possibilidade de lançar uma chapa "puro-sangue" para concorrer ao Palácio do Planalto, com Luciano Bivar como candidato a presidente e Moro para vice.

Lupi afirmou que o PDT está "aberto" para dialogar com todas as "forças democráticas", campo em que, segundo ele, Moro não se encontra. “Estamos abertos ao diálogo a todas as forças democráticas. O Moro eu não incluo. […] Não é democrata. Eu quero trabalhar com os democratas, com os que respeitam a vontade do povo. O Bolsonaro é um inimigo novo, adversário fervoroso. É um homem que pensa ao contrário de tudo que nós pensamos”, disse Lupi ao canal Band News.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O pedetista defendeu união para derrotar Bolsonaro, a quem se referiu como "ditador". “Nós temos diferenças. Agora, temos que conversar, dialogar, ver os pontos em comum e salvar o Brasil desse autoritarismo, do ditador de plantão chamado Jair Bolsonaro”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE